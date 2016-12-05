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Dünya
Deutsche Welle

Brexit'le ilgili karar temyizde

Brexit'e parlamento onayı da gerekiyor mu?

05 Aralık 2016 20:01

İngiltere'de Yüksek Mahkeme Kasım ayındaki kararında, İngiliz hükümetinin AB'den ayrılma müzakerelerine Parlamento'nun onayı olmadan başlayamayacağına hükmetmişti. Ancak İngiliz hükümeti karara itiraz etti. Hükümetin başvurusu üzerine başlayan temyiz duruşmalarının, Brexit sürecindeki yetki karmaşasını çözeceği düşünülüyor. Londra'daki Temyiz Mahkemesi'nin bu konu hakkındaki kararını Ocak ayında açıklaması bekleniyor.

İngiltere'de Theresa May başbakanlığındaki hükümet, AB ile resmi müzakere sürecinin başlaması için parlamentonun onayına ihtiyaç olmadığını savunuyor.

 

Brexit engellenebilir mi?

 

İngiltere'de 23 Haziran'da yapılan Brexit referandumunda, halkın büyük çoğunluğu Britanya'nın AB'den ayrılması yönünde görüş bildirmişti. Ancak İngiltere'nin AB'den ayrılma müzakereleri henüz başlamadı. Brexit yanlıları, Brexit'in parlamentoya gelmesi durumunda, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki AB yanlısı vekillerin sürece nüfuz edebileceği endişesini taşıyor. Parlamentonun Brexit'i engelleyebilmesine ihtimal verilmese de bu yolla İngiltere'nin AB'den ayrılmasının geciktirileceğine dikkat çekiliyor. Öte yandan İskoçya ve Galler hükümetlerinin de temyiz sürecinde söz almak isteyebileceği de vurgulanıyor.

Başbakan Theresa May, en geç 2017 Mart'ında Lizbon Antlaşması'nın 50'inci maddesi uyarınca AB'den ayrılma müzakerelerini başlatmak istiyor.

Hukukçular, Yüksek Mahkeme'nin Brexit için parlamentonun da onayının gerektiğine hükmetmesini bekliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa, DW, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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