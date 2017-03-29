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Deutsche Welle

Brexit süreci resmen başladı

Büyük Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkış süreci resmen başladı. AB Konseyi Başkanı Tusk, İngiltere'nin çıkış mektubunu teslim aldığını açıkladı. Ayrılma sürecinin iki yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

29 Mart 2017 19:07

İngiltere Başbakanı Theresa May, Büyük Britanya'nın AB'den ayrılma sürecini resmen başlattığını belirterek, "50'nci madde süreci başlatılmıştır ve Britanya halkının arzusu doğrultusunda Büyük Britanya Avrupa Birliği'nden ayrılmaktadır" açıklaması yaptı. AB Lizbon Antlaşması'nın 50'nci maddesi, üyelikten çıkışın AB Konseyi'ne bildirilmesinin ardından çıkış için iki yıllık bir süre öngörüyor.

May, "Bu, geriye dönüşü olmayan tarihi bir an. Şimdi birlik zamanı" diyerek, İngiltere'nin Brexit'in ardından da Avrupalı partnerlerle en yakın dostluk ve komşuluk ilişkileri içinde olacağını söyledi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da, dokuz aylık sürecin ardından İngiltere'nin AB'den çıkış mektubunu ilettiğini bildirdi. Büyük Britanya halkı 23 Haziran 2016'da düzenlenen referandumda AB'den ayrılma kararı almıştı.

Donald Tusk, Twitter hesabında İngiltere'nin AB Büyükelçisi Tim Barrow'dan belgeyi alırken çekilmiş fotoğrafı ve Lizbon Antlaşması'na atıfla "50'nci madde mektubu" ifadesini paylaştı.

Tusk, gazetecilere yaptığı açıklamada da "Brexit'in iyi bir yönü de var. 27 üyeli AB şimdiye kadar hiç bu kadar birlik olmamıştı" diye konuştu.

Alman hükümetinden yapılan açıklamada Brexit'e rağmen İngiltere'nin Avrupa ve NATO'da hala bir partner olduğuna vurgu yapıldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise, Brexit için iki yıllık takvimin son derece dar olduğunu belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

AP,AFP/BK,GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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