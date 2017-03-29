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BBC Türkçe

Brexit süreci resmen başladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkmak için ilk resmi adımı attı. Başbakan Theresa May'in dün imzaladığı AB'den ayrılık mektubu AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a elden teslim edildi.

29 Mart 2017 17:48

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci Brexit'i bugün resmen başlattı.

May AB'nin Lizbon Antlaşması'nın 50. Maddesi uyarınca dün gece imzaladığı altı sayfalık ihbar mektubu bugün Brüksel'e gönderildi. İngiltere'nin AB Büyükelçisi Tim Barrow, mektubu AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a elden teslim etti.

May Avam Kamarası'ndaki konuya ilişkin açıklamasında "Britanya halkının iradesine uygun olarak İngiltere AB'den ayrılıyor" dedi.

May, konuşmasında "Bu tarihi bir an ve geri dönüşü yok. Britanya AB'yi terk ediyor. Kendi kararlarımız alacağız, kendi yasalarımızı yapacağız, bizim için önemli olan konuların kontrolünü ele geçireceğiz. Bu fırsatı çozuklarımızın ve torunlarımızın gurur duyacağı daha güçlü ve daha adil bir Britanya inşa etmek için kullanacağız" dedi.

May "Britanya'nın en güzel günlerini önümüzde olduğuna inanmak istiyorum" dedi.

Tusk Twitter'da paylaştığı mesajında Haziran 2016'daki Brexit referandumuna gönderme yaparak "Dokuz ay sonra İngiltere teslim etti" dedi.

AB'nin Brexit başmüzakerecisi Michel Barnier ise "Bugün çok zorlu bir yolda ilk gün" şeklinde açıklama yaptı.

AB için kilit bir an olduğunu söyleyen Barnier, "adil bir anlaşma sağlanması gerektiğini" söyledi.

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