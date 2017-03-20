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BBC Türkçe

Brexit süreci 29 Mart'ta başlıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, süreci başlatacak Lizbon Antlaşması'nın 50'inci maddesini 29 Mart'ta işleteceği belirtildi. Her şey takvime uygun şekilde ilerlerse, İngiltere'nin Mart 2019'da Avrupa Birliği'nden çıkması bekleniyor.

20 Mart 2017 18:09

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Brexit sürecini başlatacak Lizbon Antlaşması'nın 50'inci maddesini 29 Mart'ta işleteceği belirtildi.

May'in sözcüsü, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma niyetini resmen ortaya koyacak maddenin işletilmesiyle ilgili planlarını AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un ofisi ile paylaştığını açıkladı.

Açıklamada, Başbakan May'in AB üyesi 27 ülkeye Brexit müzakerelerinin mümkün olan en kısa sürede başlamasını isteyeceği birer mektup yazacağı da vurgulandı.

İngiltere'nin 50'inci maddeyi resmen işletmesinden önce, ayrılma koşulları ve gelecekteki ilişkilerin nasıl şekillendirileceği müzakere edilemiyor.

Her şey takvime uygun şekilde ilerlerse, müzakerelerin iki yıl sürmesi ve İngiltere'nin Mart 2019'da birlikten çıkması bekleniyor.

May'in, 50'inci maddeyi resmen işletmesinin ardından parlamentoda da bir konuşma yapması bekleniyor.

23 Haziran 2016'da yapılan referandumda Britanya seçmeninin yüzde 51,9'u, AB'den çıkma yönünde oy kullanmıştı.

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