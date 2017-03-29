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Dünya
Deutsche Welle

Brexit bugün başlıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararına yönelik süreci bugün resmen başlatıyor.

29 Mart 2017 16:44

İngiltere Başbakanı Theresa May ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını öngören resmi başvurusunu bugün Orta Avrupa Saati ile 13.30'da parlamentoda yapacağı konuşmayla yapacak.

Brüksel ile Londra arasındaki Brexit müzakerelerinin 2019 yılında tamamlanması öngörülüyor. İngiltere'nin AB Büyükelçisi Tim Barrow Lizbon Antlaşması uyarınca hazırlanan AB'den ayrılma belgesini Brüksel'de Avrupa Konsey Başkanı Donald Tusk'a iletecek. Birleşik Krallığın AB üyeliğinin 2019 yılının Mart ayında sona ereceği tahmin ediliyor.

İngiliz parlamentosu ay ortasında Brexit yasasını onaylayarak Başbakan May'a AB'den ayrılma notasını hazırlama yetkisi vermişti. Ayrılma belgesinin Konsey başkanlığına ulaşmasıyla top AB'ye geçmiş olacak.

Müzakere sürecinin yol haritası 27 AB üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanları arasında 29 Nisan’da düzenlenecek olağanüstü zirvede çizilecek. AB Komisyonu belirlenen prosedür doğrultusunda müzakerelerin başladığını ilan edip birlik ülkelerini temsil edecek olan heyeti seçecek. Heyet ve yetkileri Konsey tarafından onaylandıktan sonra görüşmelere başlanabilecek.

İngilizler 2016 yılının haziran ayındaki referandumda yüzde 52'lik oy oranıyla AB'den ayrılmaya karar vermişlerdi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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