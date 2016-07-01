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Ekonomi
Deutsche Welle

Brexit AB'nin kredibilitesini sarstı

Britanya'nın AB'den ayrılacak olması güvensizliğe yol açtığı için AB'nin kredi notu da bir basamak düşürüldü.

01 Temmuz 2016 13:17


Büyük Britanya'nın ayrılma kararı Avrupa Birliği'nin (AB) kredi itibarını olumsuz etkiledi. Kredi derecelendirme şirketi Standard&Poors (S&P) AB'nin kredi notunu bir basamak düşürdü. S&P'den yapılan açıklamada, 'referandumdan sonra şirketin AB bünyesindeki dayanışmayı gözden geçirerek değerlendirmesini pozitiften nötre çevirdiği' belirtildi.

AB'nin kredi notu AA+'dan üçüncü yüksek kredi notu olan AA'ya indi. AB'nin görünümünün derecelendirme şirketi tarafından değiştirilmemiş olması AB'nin kredi itibarının orta vadede değişmeyeceği anlamına geliyor.

Yarım asırlık kredi itibarı sarsıldı

Pazartesi günü S&P ve Fitch şirketleri Britanya'nın kredi notunu kırmış ve kararın AB'den ayrılacak olmasının yol açtığı güvensizlik nedeniyle alındığını duyurmuştu. Britanya'nın görünümünün negatife çevrilmiş olması ilerde kredi notunun daha da düşebileceğini gösteriyor.

S&P Britanya'nın 50 yıldır değişmeyen AAA statüsünü iki basamaklık değişiklikle AA'ya indirmişti. Şirketin açıklamasında, 'AB üyeliğiyle ilgili referandum sonucundan kaynaklanan güvensizliğin kredi notunun Pekiyi seviyesinde bırakılmasını haklı göstermediği' belirtilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BritanyaAvrupa BirliğiStandard&amp;PoorsAA+S&amp;PFitchAAAPekiyiDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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