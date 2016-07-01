Brexit AB'nin kredibilitesini sarstı



Büyük Britanya'nın ayrılma kararı Avrupa Birliği'nin (AB) kredi itibarını olumsuz etkiledi. Kredi derecelendirme şirketi Standard&Poors (S&P) AB'nin kredi notunu bir basamak düşürdü. S&P'den yapılan açıklamada, 'referandumdan sonra şirketin AB bünyesindeki dayanışmayı gözden geçirerek değerlendirmesini pozitiften nötre çevirdiği' belirtildi.

AB'nin kredi notu AA+'dan üçüncü yüksek kredi notu olan AA'ya indi. AB'nin görünümünün derecelendirme şirketi tarafından değiştirilmemiş olması AB'nin kredi itibarının orta vadede değişmeyeceği anlamına geliyor.

Yarım asırlık kredi itibarı sarsıldı

Pazartesi günü S&P ve Fitch şirketleri Britanya'nın kredi notunu kırmış ve kararın AB'den ayrılacak olmasının yol açtığı güvensizlik nedeniyle alındığını duyurmuştu. Britanya'nın görünümünün negatife çevrilmiş olması ilerde kredi notunun daha da düşebileceğini gösteriyor.

S&P Britanya'nın 50 yıldır değişmeyen AAA statüsünü iki basamaklık değişiklikle AA'ya indirmişti. Şirketin açıklamasında, 'AB üyeliğiyle ilgili referandum sonucundan kaynaklanan güvensizliğin kredi notunun Pekiyi seviyesinde bırakılmasını haklı göstermediği' belirtilmişti.