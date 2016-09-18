Bremen’de Skripnik dönemi sona erdi



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de yönetim cumartesi akşamı Mönchengladbach karşısında alınan 4-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör Viktor Skripnik ile yardımcıları Torsten Frings ve Florian Kohlfeldt ile yollarını ayırdı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan kulübün yönetim kurulu başkanı Frank Baumann “Mönchengladbach maçında ortaya konan kötü futbol sonrası mevcut durumda yakın bir zamanda iyileşme olacağına dair ikna olmadığımız için böyle bir adım atmaya karar verdik” dedi.

Bremen Mönchengladbach maçıyla birlikte sezon başından beri üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı. Werder Bremen kulübünden yapılan açıklamada, Skripnik'in dün gece maç dönüşü takım otobüsünde futbolculara veda ettiği belirtildi.

Daha önce yaptığı açıklamada istifa etmek istemediğini açıklayan Ukraynalı teknik adam Mönchengladbach'ta da kendisine bu sorunun sorulmadığını belirtmişti. Viktor Skripnik 25 Ekim 2014'te Robin Dutt'un yerine göreve getirilmişti.

Sezon öncesi Almanya Kupası 1'inci turunda üçüncü lig temsilcisi Lotte'ye yenilerek elenen Kuzey Almanya ekibi, Bundesliga'da da Bayern Münih, Augsburg ve Mönchengladbach'a mağlup olmuştu.

Takım Nouri'ye emanet

Skripnik sonrası Werder Bremen'de teknik direktörlük görevine pazartesi gününden itibaren geçici olarak 23 yaş altı takımının çalıştırıcısı Alexander Nouri getirildi. Florian Bruns yine Nouri'nin yardımcı antrenörlüğünü yapmayı sürdürecek. Yeşil-beyazlılar ligde çarşamba günü Mainz'ı ağırlarken, cumartesi günü Wolfsburg deplasmanına gidecek.