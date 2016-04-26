Bremen'de Selefilere operasyon



Bremen savcılığından verilen bilgiye göre Selefilere yönelik operasyona diğer eyaletlerden sevk edilen çok sayıda özel harekat polisi de katıldı. Bremen'in çeşitli semtlerinde ev ve işyerlerinden oluşan toplam 9 adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalar sonucunda cep telefonu ve bilgisayarlara el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan olmadığı, bazı şüphelilerin kimlik kontrolünün yapıldığı belirtildi.

Bremen savcılığı yetkilileri, operasyona Selefiler arası bir iç tartışmanın yol açtığını söyledi. "İslamın nasıl yaşanacağına dair tartışma" iki Selefinin arkadaşlarınca yaralanmasıyla sonuçlandı. Ayrıca "bir kişinin öldürülmesinin planlandığı" iddia edildi.

Almanya'daki İslamcıların sayısı 43 bini aşıyor

Uzmanlara göre Almanya'da İslamcı çevrelere mensup kişilerin sayısı 43 bini aşıyor. Bunlardan 8 bin 650'sini Selefiler meydana getiriyor. Bremen, Selefilerin güçlü olduğu yerler arasında başı çekiyor. Bremen'deki Selefilerin sayısı yaklaşık 360 olarak tahmin ediliyor. Bremen'de şubat ayında Selefilere yakın bir dernek, Suriye'de savaşmak üzere savaşçı topladığı gerekçesiyle yasaklanmıştı.