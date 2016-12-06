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Politika

Bozdağ'dan CHP'nin 'dolar' sorusuna yanıt: Allah sizi ikna etsin!

Adalet Bozdağ ile CHP'li Özel arasında dekont krizi yaşandı

06 Aralık 2016 19:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Albaraka Türk Bankası’ndaki 200 bin dolarını bozdurduğunu iddia eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kendisine tepki gösteren CHP Milletvekili Özgür Özel'e "Allah sizi ikna etsin" şeklinde bir yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Albaraka Türk Bankası'nda 200 bin doları hesabı olduğunu iddia etmiş '“Bu parayı TL’ye bozdurdu mu merak ediyorum'' diye sormuştu.  

"Allah sizi ikna etsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bozdurduğu dövize ait olduğunu söylediği dekontu gösteren Bozdağ'a tepki gösteren CHP'li Özel, "Bu Meclisin hakkıdır, o dekontun fotokopisini istiyoruz. Mal bildiriminde olan döviz hangi tarihte, nerede bozuldu?" diye sordu. 

Bozdağ ise sorulan soruya " Allah sizi ikna etsin" yanıtını verdi ve  Özel'in isteğini geri çevirdi.

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