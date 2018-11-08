Boyner'in ‘Çılgın Kelebek' indirimi başlıyor

İSTANBUL, (DHA9) – BOYNER’İN, yılda 2 kere düzenlediği ‘Çılgın Kelebek’ indirimi 9, 10 ve 11 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Milyonlarca üründe yüzde 50 indirimin uygulandığı kampanya, saat 00.00’a kadar açık olacak.

Yarın başlayacak olan ‘Çılgın Kelebek’, Boyner mağazalarıyla birlikte internet mağazasında da uygulanacak. 37 şehirdeki 118 Boyner mağazasına 2 milyondan fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

SEZON ORTASINDA SEZON SONU İNDİRİMİ

Boyner müşterileri ‘Çılgın Kelebek’ kampanyası ile birçok markanın ürünlerini, sezon ortasında sezon sonu indirimli fiyatlarından satın alabilecek. Sayısız üründe yüzde 50 indirim uygulanırken, sevilen markalar da ‘Çılgın Kelebek’e özel fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkacak.

Kadın, erkek, çocuk giyimden, ayakkabı ve çantaya, spor giyim ve spor ayakkabıdan mont ve kabana, kozmetikten aksesuar ve ev tekstiline kadar 4 milyondan fazla üründe indirim sağlayan kampanyanın, perakende gündemine hareketlilik getirmesi bekleniyor.

KIŞ ALIŞVERİŞİNİ YAPMA ZAMANI

Tüketiciler kampanyadaki ‘çılgın indirimler’ sayesinde sonbahar-kış sezonunda ihtiyaç duydukları giysileri uygun fiyatlarla alabilecek. Ayrıca yaklaşan yeni yıl için yılbaşı alışverişini de en uygun koşullarda yapabilecek.

