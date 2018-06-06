Boyner'de 'İyiliğin Modası Geçmez'

İSTANBUL, (DHA)- BOYNER, 2015 yılından bu yana sürdürdüğü ‘İyiliğe Dönüştür’ ve 2016 yılında başlatılan ‘Askıda İyilik’ sosyal sorumluluk projeleriyle ihtiyaç sahibi bireyler için değer yaratmaya devam ediyor. Sosyal sorumluluk projeleri \'İyiliğin Modası Geçmez\' çatısı altında sürdürülüyor. Ramazan Bayramı öncesi iyiliği paylaşmak isteyenler de Boyner’in toplumsal fayda sağlayan bu projelerinden biri ile ihtiyaç sahiplerine kolayca ve bütçelerini zorlamadan destek olabiliyor.

Türkiye\'nin 37 şehrindeki 119 mağazasında yılda yaklaşık 120 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Boyner, sosyal sorumluluk kampanyaları gerçekleştiriyor. Toplumsal değer yaratmayı amaçlayan Boyner, paydaşlarını, çalışanlarını ve müşterilerini de bu sürece dahil ederek iyilik hareketini büyütüyor.

Boyner, ‘İyiliğe Dönüştür’ ve ‘Askıda İyilik’ sosyal sorumluluk projelerini ‘İyiliğin Modası Geçmez’ çatısı altında yürütüyor. İki kampanyanın kolektif değeri ile büyüyen ‘İyiliğin Modası Geçmez’ çalışması, Türkiye’nin mağazacılıkta en büyük iyilik hareketi olarak dikkat çekiyor.

‘İYİLİĞE DÖNÜŞTÜR’ PROJESİ İLE 51 ÖĞRENCİYE BURS

Boyner mağazalarında 2015 yılında başlatılan ‘İyiliğe Dönüştür’ projesi, kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilmesini amaçlıyor. Tüketiciler kullanmadıkları, ihtiyaç duymadıkları tekstil ürünlerini Boyner mağazalarında bulunan geri dönüşüm kumbaralarına bırakıyor.

Kumbaralarda toplanan kıyafetler; geri dönüşüm, geri örüşüm ve yeniden kullanım olarak 3 ayrı kategoride ayrıştırılıyor. Geri dönüşüm ve geri örüşüm için ayrıştırılan ürünler akredite kurumlara teslim ediliyor. Düğme, fermuar, metal gibi parçalar geri dönüştürülüyor. Yeniden kullanım için ayrılan ürünler ise ihtiyacı olan kişilere ulaştırılıyor veya kermes kanalıyla satışa sunuluyor. Kermeste yapılan satıştan elde edilen gelir, proje ortağı Lokman Hekim Sağlık Vakfı\'nın öğrenci burs fonuna aktarılıyor ve ihtiyacı olan öğrencilere eğitim bursu veriliyor. ’İyiliğe Dönüştür’ projesi ile 3 yılda toplam 100 ton giysinin dönüşümü yapılırken, 51 öğrenciye burs kaynağı yaratıldı.

‘ASKIDA İYİLİK’ İLE 25 BİNİ AŞKIN İYİLİK PAKETİ OLUŞTURULDU

Boyner ‘İyiliğin Modası Geçmez’ çatısı altında 2016 yılında hayata geçirdiği ‘Askıda İyilik’ projesinde de müşterileri ile birlikte hareket ediyor. Tüketiciler Boyner mağazalarından ya da boyner.com.tr’den yaptıkları alışverişe sembolik miktarlarda ilave yaparak ihtiyaç sahipleri için hazırlanan ‘İyilik Paketleri’nden alabiliyor. Alt ve üst giyimi kapsayan iyilik paketleri yaz döneminde 20 TL, kış döneminde 30 TL olarak satışa sunuluyor. Müşterilerin katkılarıyla hazırlanan bu yardım paketleri Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahibi çocuk ve yetişkinlere ulaştırılıyor. ‘Askıda İyilik’ projesi ile bugüne kadar 30 bine yakın iyilik paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Boyner, kendi uzmanlık alanında sosyal sorumluluk kampanyaları gerçekleştirmeye ve toplumsal değer yaratmaya devam edecek.

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