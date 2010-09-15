-BOYKOT TEHDİDİNE 16 TUTUKLAMA VAN (A.A) - 15.09.2010 - Van'da, 12 Eylül'de halkın sandığa gitmemesi yönünde baskı uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişiden 16'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Eylül'de yapılan halk oylaması öncesinde çeşitli mahalle muhtarlarını ve vatandaşları, referandumda oy kullanmamaları için tehdit ettiği önü sürülen kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 24 kişinin, emniyetteki sorgusu tamamlandı. Sorgularının ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından 2 zanlı savcılıktan serbest bırakıldı. 22 zanlı ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme heyeti de zanlılardan 16'sının tutuklanmasını, 6'sının da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Bu arada, zanlıların adliyeye çıkarılması sırasında, adliye yakınında bekleyen kalabalık, çeşitli sloganlar atarak, zanlılara destek verdi. Polis, herhangi bir olay yaşanmaması için adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlara halk oylamasında oy kullanmaya gitmemeleri yönünde bazı kişiler tarafından baskı yapıldığı bilgisine ulaşan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 11 Eylül'de bazı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 24 kişi gözaltına alınmıştı.