'Boston saldırısını o yaptı'



Massachusetts federal mahkemesinde görülen duruşmada söz alan avukat Judy Clarke, saldırıdan Cevher Çarnayev'in sorumlu olduğunu kabul etti.

Savcılığın suçlamalarının hemen hemen tamamına katıldıklarını belirten avukat Clarke, tek bir noktaya dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Müvekkilinin ağabeyinin etkisi altında hareket ettiğine dikkat çeken Judy Clarke, "Radikalleşen Tamerlan'dı. Cevher de onu izledi" ifadesini kullandı.

Avukatın savunma stratejisi

Avukatın daha önce "Unabomber" olarak bilinen Ted Kaczynski ve 11 Eylül 2001'deki saldırılarla bağlantılı olarak yargılanan Zekeriya Musavi'yi savunduğunu hatırlatan uzmanlar, Judy Clarke'ın savunmasını sanığı ölüm cezasından kurtarma stratejisi üzerine kurduğuna dikkat çekiyor.

15 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen saldırıda 3 kişi can vermiş, 260'tan fazla kişi de yaralanmıştı. Bombaları olay yerine yerleştirenlerin Çeçen kardeşler Cevher ve Tamerlan Çarnayev olduğu tespit edilmişti. Çarnayev kardeşlerin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda bir polis hayatını kaybetmişti.

Tamerlan Çarnayev polisten kaçarken vurularak öldürülmüş, Cevher Çarnayev ise kısa bir süre sonra yaralı olarak ele geçirilmişti.

İddianamede, 21 yaşındaki Cevher Çarnayev'in dört kişinin ölümünden sorumlu olduğu belirtiliyor. Sanığın ev yapımı iki bombayı Boston Maratonu’nun finiş çizgisine yerleştirdiği kaydediliyor.