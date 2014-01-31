Boston failine idam istemi



Boston Maratonu sırasında bombalı saldırı düzenleyerek 4 kişinin ölümüne neden olan Çeçenistan kökenli ABD vatandaşı Cohar Tsarnaev hakkında idam cezası istemiyle dava açabilmeleri için başvuruda bulunan savcılara ABD Adalet Bakanlığı onay verdi.

Savcılara bu yönde yetki verdiğini belirten Adalet Bakanı Eric Holder, "Olayın, ilgili yasaların ve savcılığın sanıkla ilgili aktardığı delillerin incelenmesinin ardından söz konusu davada idam cezası istenmesi gerektiği yönünde görüş bildirdim" açıklamasını yaptı.

15 Nisan 2013'te Boston Maratonu'na düzenlenen saldırının faili Tsarnaev, aralarında dört cinayet, kitle imha silahı kullanmak ve suikast düzenlemenin de bulunduğu 30 ayrı suçlamadan yargılanacak.

Boston Maratonu'na düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi ölmüş, 260 kişi de yaralanmıştı. Saldırıdan birkaç gün sonra Cohar Tsarnaev'in ağabeyi Tamerlan polisle yaşadıkları silahlı çatışmada vurularak ölmüştü. Tsarnaev kardeşlerin kaçmaya çalışırken bir güvenlik memurunu da silahla öldürdüğü iddia ediliyor.

Tsarnaev'in yargılanacağı Massachusetts Eyaleti'nde aslında idam cezası bulunmuyor. Ancak Tsarnaev federal yasalara göre yargılanacak. 1970'li yıllardan bu yana sonuncusu 2003 yılında olmak üzere sadece 3 mahkûm federal yasalar uyarınca idam edildi. 2001 yılında Oklahoma bombacısı Timothy McVeigh de federal yasalar uyarınca idam edilmişti.

Tsarnaev'in ne zaman hâkim karşısına çıkacağı henüz kesinlik kazanmadı. Davanın yaklaşık 3 ila 4 ay süreceği tahmin ediliyor. Günler süren takibin ardından ağır yaralı olarak ele geçirilen Tsarnaev uzun süre hastanede tedavi görmüştü.