'Bosna'da Osmanlı arşivi yandı'

Bosna Hersek'teki hükümeti protesto gösterileri sırasında ateşe verilen binalardan birinde, tarihi Osmanlı belgeleri olduğu da ortaya çıktı. Binadaki yangının Osmanlı arşivine zarar vermiş olmasından endişe ediliyor.

NTV'de yer alan habere göre, Bosna Hersek'te Osmanlı arşivinin geçen hafta düzenlenen protesto gösterilerinde zarar görmüş olmasından korkuluyor.

Öfkeli protestocuların Saraybosna'da ateşe verdiği binalar arasında ülkenin ulusal arşivinin bulunduğu başkanlık binası da vardı.

Yangın sonrası Bosna'daki Osmanlı ve Avusturya-Macaristan döneminin önemli tarihi belgeleri kayıp. Tarihi belgelerin bu yangında zarar görmüş olmasından korkuluyor.

Arşiv direktörü Adamir Jerkovic, arşivin yanmış olmasını kınarken olayı barbarlık olarak niteledi.

Arşiv direktörü Adamir Jerkoviç, "Bu kültüre karşı, Bosna Hersek'in tüm halklarının kültürüne karşı bir suçtur. Eşsiz yeri doldurulamaz bir arşiv yandı" dedi.

Yangının ardından tarihçilerin, Avrupa'nın en önemli imparatorluk kayıtları ve belgelerinden yoksun kalabileceği belirtiliyor.