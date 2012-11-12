Yargıtay’ın ölmüş anne ve babalarının maaşını almak için boşanan çiftlerin dolandırıcı sayılmayacağı yönünde karar verdi.

Adana Barosu Başkanı Avukat Mengücek Gazi Çıtırık, bu kararların emsal teşkil edeceğini ve gelecek aylarda boşanma sayılarının arttırabileceğini söyledi.

Çıtırık, ölmüş anne ve babalarının maaşını almak için boşanan çiftlerin aynı evde yaşamaya devam etmesine karşın yapılan kontrollerde evde bulunan eski eşin ’Çocuklarımı ziyarete geldim’ diyerek adli ceza almaktan kurtulduğunu savundu. Bu durum ’Nasıl olsa ceza almayacağım’ algısını oluşturduğunu belirten Mengücek Gazi Çıtırık, boşanmaların da artacağını vurguladı.



"Ödenen paralar faiziyle geri isteniyordu"



Yargıtay’ın bu yöndeki kararlarının geçim sıkıntısı çeken ailelere emsal teşkil edeceğini ifade eden Çıtırık, "Maaş almak için sahte boşanmalar olabiliyordu. Böyle durumlarda, takipler sonucu yaptırımlar uygulanıyordu. Yani boşanıp aylık bağlatan ancak boşandığı eşi ile aynı evde yaşadığı tespit edilen kadınlardan, ödenen aylıklar faiziyle geri isteniyordu. Ayrıca kadın hakkında ’nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla, ’hapis cezası’ istemiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuluyordu. Ancak, son zamanlarda Yargıtay’dan çıkan bazı kararlar emsal olarak görülebiliyor. Bu da boşanmaların önünü açıyor. Ceza almayacağını bilenler bu uygulamaya başvurabilir" dedi.



"Doğru değil ama şartlar insanları buna zorluyor"



Türkiye’de 7 milyonun üzerinde insanın açlık sınırında olduğunu kaydeden Çıtırık, "Ülkemizde yaşanılan geçim sıkıntısı ve sosyo ekonomik durum vatandaşları anlaşmalı boşanmaya itiyor. Yoksulluk çeken aileler, ölen babasının, annesinin emekli maaşından yararlanarak geçimlerini sağlamak istiyorlar. Bu durum nedeniyle boşanmalarda patlama yaşanabilir. Bu doğru değil ama şartlardan dolayı vatandaşlar buna zorlanıyor" diye konuştu.

Türkiye’de ’şiddetli geçimsizlik’ nedeniyle boşanmaların geçmiş yıllara oranla artığını da vurgulayan Çıtırık, günümüzde evliliği sürdürebilmenin başarı haline geldiğini vurguladı. (DHA)