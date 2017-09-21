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Borussia Dortmund'dan farklı tarife

Hamburg - Borussia Dortmund: 0-3 Nuri Şahin ile Ömer Toprak ilk 11'de İSTANBUL, (DHA) - Almanya Bundesliga 5'inci hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, Hamburg'u 3-0 mağlup ederek 13 puana yükseltti

21 Eylül 2017 02:38

Hamburg - Borussia Dortmund: 0-3

Nuri Şahin ile Ömer Toprak ilk 11\'de

İSTANBUL, (DHA) - Almanya Bundesliga 5\'inci hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, Hamburg\'u 3-0 mağlup ederek 13 puana yükseltti. Hamburg ise 6 puanda kaldı.
Milli oyuncularımız Nuri Şahin ile Ömer Toprak maça ilk 11\'de başlarken, iki oyuncu da 90 dakika forma giydi.
Borussia Dortmund\'un gollerini 24\'üncü dakikada Shinji Kagawa, 63\'üncü dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 79\'uncu dakikada Christian Pulisic kaydetti.
ÇAĞLARLI FREIBURG BERABERE KALDI
Bir diğer maçta milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü\'nün forma giydiği Freiburg ile Hannover 96 1-1 berabere kaldı. Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi.
BAŞAKŞEHİR\'İN RAKİBİ DEPLASMANDA KAZANDI
Almanya Bundesliga\'da haftanın en gollü maçlarından biri olan mücadelede Hoffenheim, Mainz 05\'i 3-2 mağlup etti. Medipol Başakşehir\'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu\'ndaki rakiplerinden olan Hoffenheim bu sonuçla birlikte puanını 11\'e yükseltti. Mainz 05 ise 3 puanda kaldı.

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