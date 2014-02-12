Borussia Dortmund yarı finalde



Almanya Federasyon Kupası’nda son dörde adını yazdıran ilk ekip Borussia Dortmund oldu. Sarı-siyahlılar, Eintracht Frankfurt’u sahasında 1-0 yendi. Maçın tek golünü 83’üncü dakikada Pierre-Emerick Aubameyang attı.

Dortmund'un, favorisi olduğu maçta her iki takım da gol fırsatları yakalarken, son vuruşları yapamadı. Birçok duran top pozisyonunun yaşandığı maçın tek golü de korner vuruşundan geldi. Henrik Mkhitaryan’ın kullandığı köşe vuruşunda Sebastian Kehl’in kafayla ceza alanı içine yönlendirdiği topu Aubameyang yine kafayla yakın mesafeden ağlara gönderdi.

Dortmund as elemanlarından yoksundu

2012’nin kupa şampiyonu ve puan cetveli üçüncüsü Dortmund, ligde 12’nci sırada bulunan rakibi karşısına bir çok as oyuncusundan yoksun çıktı. Son lig maçında sakatlanan Marco Reus ve Sven Bender’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Jakub Blaszczykowski, İlkay Gündoğan ve Mats Hummels gibi isimler Frankfurt karşısında forma giymedi. Bu nedenle oyun uzun süre dengede gitti.

Borussia Dortmund kaptanı Sebastian Kehl “Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Birçok gol pozisyonu yakaladık. Ancak ikinci yarıda o kadar da iyi olmadığımızı söylemeliyim” dedi. Frankfurt cephesinde ise hayal kırıklığı vardı. Forvet Alexander Meier, “Elimizden geleni yaptığımızı taraftarımız da gördü. Ama olumlu bir sonuç elde edemedik, maçı kaybettik” diye konuştu.

Bayern Münih favori

Federasyon Kupası’nda yarı finalin diğer 3 karşılaşması bu akşam oynanacak maçlar sonrası belli olacak. Hoffenheim, TSİ 20:00’de başlayacak olan maçta Wolfsburg’u konuk edecek. Yine TSİ 20:00’deki mücadelede ikinci lig ekibi Kaiserslautern, Bayer Leverkusen deplasmanında son dörde kalmaya çalışacak. Günün dikkat çeken maçında ise kupanın favorisi Bayern Münih, krizdeki Hamburg'a konuk olacak. Maçın başlama saati TSİ 21:30.