Borussia Dortmund son sırada



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'nın 13'üncü haftası Pazar günü yapılan iki karşılaşmayla tamamlandı. Borussia Dortmund, tam bir hayal kırıklığı yaşadığı bu sezon taraftarlarını bir kez daha üzdü. Eintracht Frankfurt'a konuk olan sarı-siyahlılar sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Ev sahibi takım Alex Meier'in ilk dakikalardaki golüyle (5.) öne geçerken Matthias Ginter ve kaleci Roman Weidenfeller'in anlaşmazlığı sonrası topu ağlara gönderen Haris Seferovic maçın skorunu belirledi (78.). Dortmund bu sonuçla puan cetvelinin son sırasında kalırken deplasmana gelen Dortmund taraftarları takımlarını ilk kez ıslıkladı. İstifa konusuna girmek istemeyen Borussia Dortmund teknik direktörü Jürgen Klopp “Taraftarımız için işi kolaylaştırmıyoruz. Bizi ıslıkladılar, bu da anlaşılabilir bir durum” dedi.

Dortmund erken geriye düştü

51 bin 500 kişinin izlediği Commerzbank Arena'daki mücadelede Borussia Dortmund'un geriye düşmesi sadece bir kaç dakika sürdü. Alex Meier, Eintracht Frankfurt'u 1-0 öne geçirdi (5.). Ama Dortmund maçı bıramadı ve fırsat üstüne fırsat yakaladı. Henrikh Mkhitaryan birçok kez beraberlik fırsatını kullanamazken bulduğu şansları kaçıran diğer isimler Pierre-Emerick Aubameyang ve Kevin Grosskreutz oldu. Ev sahibi takım bu dakikalarda kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı.

İkinci yarıya iyi başlayan yine Frankfurt ekibi oldu. Marc Stendera'nın ceza alanı içinden yaptığı vuruş savunmadan döndü. Konuk takım ardından kontrolü yeniden eline aldı. Oyuna sonradan giren Adrian Ramos'un vuruşunda kaleci Felix Wiedwald gole izin vermezken sonraki dakikalarda Dortmund ekibi rakip ceza alanı önünde daha çok görülse de sonuca gidemedi. Bu devrede Alex Meier ile önemli bir fırsatı kaçıran kırmızı-siyahlılar, 78'inci dakikada Dortmund savunmasının ikramını geri çevirmedi. Meier'in uzun pasında Ginter ve kaleci Weidenfeller anlaşamayınca Seferovic topu boş kaleye göndermekte zorlanmadı ve maçın 2-0'lık skorunu belirledi. Eintarcht Frankfurt'un İsviçreli oyuncusu Haris Seferovic, formasının altına giydiği tişörtle geçen hafta Almanya’da taciz edilen iki genç kızı korumak istediği için şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden Tuğçe A.'yı andı.

Sekiz Almanya şampiyonluğu bulunan Borussia Dortmund, bu sezon 13'üncü hafta sonunda 8 kezle en fazla mağlubiyet alan takım olarak 1985/86 sezonundan beri ilk kez puan cetvelinin son sırasına indi.

Wolfsburg ikinci sıradaki yerini korudu

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden iki takım 13. haftanın Pazar günü oynanan ilk maçında karşılaştı. Mönchengladbach'ı 1-0 mağlup eden Wolfsburg puan cetvelinin ikinci sırasındaki yerini korudu.

Karşılaşmanın tek golünü 12'nci dakikada Wolfsburglu savunmacı Robin Knoche yakın mesafeden kaydetti. Dieter Hecking'in takımı bu sonuçla lider Bayern Münih'in 7 puan gerisinden takibini sürdürdü. Ligde üst üste üçüncü yenilgisini alan Mönchengladbach puan cetvelinde beşinci sıraya geriledi.

Knoche'nin golü

30 bin kişinin izlediği Volkswagen Arena'daki mücadeleye her iki takım da kontrollü başladı. İlk dakikalarda yakaladığı fırsatı kullanan ev sahibi takım oldu. Kullanılan korner vuruşunda Gladbach kalecisi Yann Sommer topa müdahale edemeyince Knoche yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Skoru dengelemek isteyen konuk takım sonraki dakikalarda daha atak bir görüntü çizdi ve önemli fırsatlar da yakaladı. Ancak Wolfsburg kalecisi Diego Benaglio'yu geçemedi. Defans güvenliğini elden bırakmayan ‘Kurtlar' ilk yarı sonunda soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarının genelinde de ev sahibi takım etkili olsa da farkı artıracak golü bulamadı. Rakip kalede önemli fırsatlar yakalayan Ivica Olic ve Ivan Perisic bu kez Mönchengladbach kalecisi Sommer'i geçemedi. Bu devrede Aaron Hunt da ev sahibi takım adına yakaladığı fırsatı değerlendiremeyen bi başka isim oldu. Konuk Mönchengladbach son dakikalarda baskısını artırsa da Wolfsburg savunmasını geçemedi. Wolfsburg deplasmanında 11 yıldır kazanamayan Mönchengladbach son galibiyetini 22 Kasım 2003'te almıştı.

13'üncü haftanın toplu sonuçları

Freiburg 1 – Stuttgart 4

Schalke 4 – Mainz 1

Bayer Leverkusen 5 – Köln 1

Augsburg 3 – Hamburg 1

Hertha Berlin 0 – Bayern Münih 1

Werder Bremen 4 – Paderborn 0

Hoffenheim 4 – Hannover 3

Wolfsburg 1 – Mönchengladbach 0

Eintracht Frankfurt 2 – Borussia Dortmund 0

Puan durumu:

1.Bayern Münih 33

2.Wolfsburg 26

3.Bayer Leverkusen 23

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16.Stuttgart 12

17.Hamburg 12

18.Borussia Dortmund 11

14'üncü haftanın programı

5 Aralık Cuma, TSİ 21:30

Borussia Dortmund – Hoffenheim

6 Aralık Cumartesi, TSİ 16:30

Mönchengladbach – Hertha Berlin

Hannover – Wolfsburg

Stuttgart – Schalke

Köln – Augsburg

Paderborn – Freiburg

Bayern Münih – Bayer Leverkusen (TSİ 19:30)

7 Aralık Pazar

Hamburg – Mainz (TSİ 16:30)

Eintracht Frankfurt – Werder Bremen (TSİ 18:30)