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Spor
Deutsche Welle

Borussia Dortmund son 8’e yakın

Şampiyonlar Ligi’nde son iki çeyrek finalist belli oluyor. Bayern'den sonra Borussia Dortmund da çeyrek final için Zenit karşısına avantajlı çıkacak. Manchester United ise Olympiakos karşısında 2-0’ı çevirmeye çalışacak.

19 Mart 2014 16:29


UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son iki çeyrek finalist bu akşamki karşılaşmalarla belli olacak. İkinci tur rövanş mücadelesinde Alman temsilcisi Borussia Dortmund, Rus ekibi Zenit’i sahasında ağırlayacak. Sarı-siyahlılar maça üç hafta önce deplasmanda aldıkları 4-2’lik galibiyetin avantajıyla çıkacak.

Borussia Dortmund, Bayern Münih'ten sonra Almanya’nın son sekizdeki ikinci temsilcisi olmaya çok yakın. Ancak takımın golcü oyuncusu Robert Lewandowski, hafta sonunda Bundesliga mücadelesinde Mönchengladbach maçını 2-1 kaybetmeleri nedeniyle temkinli. Polonyalı yıldız “Henüz çeyrek finalde değiliz. Gladbach maçındaki gibi oynarsak sonuç belli olmaz. O yüzden dikkatli olmalıyız” diyor.

Marco Reus yok

Teknik direktör Jürgen Klopp sakatlığı devam eden orta sahanın önemli ismi Marco Reus’a Zenit karşısında yer vermeyecek. Uzun süredir sakat olan Neven Subotic, İlkay Gündoğan ve Jakub Blaszczykowski de bu maçta forma giyemeyecek. Zenit takımında ise hücum oyuncusu Andrey Arshavin ve savunmacı Cristian Ansaldi yok.

Dortmund’taki Signal Iduna Park’ta TSİ 21:45’te başlayacak olan maçı İspanyol hakem Undiano Mallenco yönetecek.

Olympiakos ilk peşinde

Günün diğer maçı İngiliz temsilcisi Manchester United ile Yunan ekibi Olympiakos arasında oynanacak.

Olympiakos Old Trafford'daki zorlu mücadeleye sahasındaki ilk maçta aldığı 2-0'lık galibiyetin avantajıyla çıkacak. Rakibini Avrupa kupalarında ilk kez yenmeyi başaran Olympiakos, rövanş için de tura yeten bir skor elde edip bir ilki daha gerçekleştirmek istiyor.

Hollandalı Björn Kuipers'in düdük çalacağı maçın başlama saati TSİ 21:45.

Deutsche Welle Türkçe
Derleyen: Ufuk Çakır (SID, dpa, DW)
Editör: Ahmet Günaltay

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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