Borussia Dortmund Bayern Münih'i devirdi

Bundesliga lideri Borussia Dortmund, iki kez geriye düştüğü maçta Bayern Münih'i evinde 3-2 mağlup etti ve bu sezon 11. hafta sonunda ligde yenilmezliğini korudu.

Karşılaşmada Dortmund'un kanat oyuncusu Marco Reus attığı iki gol ile yıldızlaştı, sarı-siyahlıların diğer golü ise Paco Alcacer'den geldi. Bayern Münih'in iki golü de Robert Lewandowski'den geldi.

Dortmund ''Der Klassiker''den aldığı 3 puan ile en yakın takipçisi Borussia Mönchengladbach'ın 4 puan önünde liderliğini korudu. Bu sezon üçüncü mağlubiyetini alan Bayern Münih ise 20 puanda kaldı.