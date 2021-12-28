Borsa, günü yüzde 2,46 düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybıyla 1.850,48 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 23,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,02 ve holding endeksi yüzde 2,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,59 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 5,16 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı sebebiyle artan kısıtlamaların ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesine karşın yoğun tatil takviminin öne çıktığı haftada, küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de mal dış ticaret dengesi, toptan stoklar, perakende stoklar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 seviyesinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.