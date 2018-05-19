Bornova Stadyumu'nda arbede yaşandı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında oynanan Göztepe - Galatasaray karşılaşmasına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bornova Stadı\'nda yaklaşık 8 bin Göztepeli futbolsever takımlarını desteklerken, 500 kadar da Galatasaraylı şampiyonluk yolunda takımlarını yalnız bırakmadı. Galatasaraylı taraftarların stada girişinde arbede yaşandı. Güney kale arkasında izdihama neden olan Galatasaraylı futbolseverlere polis müdahale etti. Göztepeli taraftarlar da Galatasaraylıların beklediği bölüme yabancı madde attı.