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Spor

Bornova Becker ligden çekiliyor

İZMİR, (DHA) Bilyoner

04 Şubat 2018 16:43

İZMİR, (DHA)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi\'ndeki ilk sezonuna krizlerle başlayıp oynadığı 16 maçı da kaybeden Bornova Beckerspor\'un ligden çekileceği iddia edildi. Genç ağırlıklı kadrosuyla son sıraya demir atan İzmir temsilcisi, dün deplasmanda oynaması gereken OGM Ormanspor maçına çıkmadı. Basketbol Federasyonu\'nun sahaya çıkmayan Becker\'i hükmen mağlup etmesi bekleniyor. 
Beckerspor\'da Başkan Volkan Kebir\'in kulüp ve şirketteki görevinden ayrıldığı, maaşlarını alamayan birçok kulüp çalışanının da işi bıraktığı öğrenildi. Sezon başında A Milli Takım\'ın eski çalıştırıcısı Ceyhun Yıldızoğlu\'yla anlaşıp yıldız transfreler yapan Becker, henüz sezon başlamadan mali sıkıntı nedeniyle kurduğu kadroyu dağıtmıştı.

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