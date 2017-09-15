Bornova Becker-Adana ASKİ: 78-57

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Murat Tunç (xx), Tunca Evcil (xx), Cemil Uygül (xx)
BORNOVA BECKER: Snow (xxx) 14, Asena (xxx) 11, Şaziye (xxx) 10, Sena (xx) 4, Yeliz (xx) 8, Özge (xx) 6, Knezevic (xx) 2, Kübra (xxx) 19, Emel (xx) 4.
ADANA ASKİ: Ceyda (x) 6, Ezgi (xx) 12, Lucie Melek (xx) 10, Rana (xx) 11, Yağmur (x), Öykü (x) 8, Nazlı Bircan (xx) 10.
1’İNCİ PERİYOT: 19-20 (Adana ASKİ)
DEVRE: 41-27 (Bornova Becker)
3’ÜNCÜ PERİYOT: 60-43 (Bornova Becker)
ERCİYES Cup 3’üncü gün ilk maçında Adana ASKİ karşısında ilk periyodu geride tamamlayan Bornova Becker karşılaşmayı 78-57’lik sonuçla kazandı.
İki takımın seri sayılarıyla başlayan maçta Adana takımı periyodu 1 sayı farkla önde tamamladı (19-20). İkinci periyodun ilk dakikalarında öne geçen Bornova Becker devreye 13 sayı önde girdi. Üçüncü periyotta farkı açan İzmir takımı son periyoda 17 sayı farkla önde başladı (60-43). Dördüncü periyotta 18 sayı kaydeden Bornova Becker karşısında farkı kapatamayan Adana ASKİ 78-57’lik sonuçla mağlup oldu.
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