Borajet uçuşlarına ara verdi

Türkiye'nin özel havayolu şirketlerinden Borajet, bugün itibariyle uçuşlarına ara verdiğini açıkladı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), havayolunun daha önceden sattığı biletler için yolcularını Türk Hava Yolları'na yönlendirdiğini duyurdu.

Konu ile ilgili olarak Borajet'ten yapılan açıklama şöyle;

"Yurtiçinde ve dışında 80 farklı noktaya hizmet veren Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olan Borajet Havayolları SBK Holding bünyesine devredilmesinin ardından dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul 3. Havalimanı'na çok daha güçlü olarak hizmet verme hazırlığını sürdürmektedir.

"Borajet Havayolları yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde filosunda aktif olarak bulunan 10 adet uçağın 6'sının teknik arıza ve parça eksikliğinden dolayı uzun süredir yerde kalması sebebiyle oluşan teknik sorunların giderilerek uçulabilir duruma gelmesi uzun süre alacağından dolayı, müşteri mağduriyeti ve ticari itibar göz önüne alınarak filonun yenilenip yeni uçuş rotalarının ve planlamaların yapılması için uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir."

Borajet, 2008 yılında ABD'de yaşayan iş adamı Yalçın Ayaslı tarafından kuruldu.

Operasyonuna önce pervaneli ATR72 tipi uçaklarla başlayan şirket 4 yıl önce Embraer 190 serisi uçaklara geçti.

Yalçın Ayaslı geçen yıl Borajet'i 260 milyon dolara SBK Holding'e sattı.

Satış sonrası havayolu şirketi yönetim değişikliğine gitmişti.