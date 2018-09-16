Boluspor - Altay: 0-0

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Serdar Diyadin (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)

BOLUSPOR: Gökhan (xx) - Uğur (xx), Diarra (xxx), Ümit (xx), Ufuk (xx), İshak (xx), Akabueze (xx) (Dk. 80 Etoundi), Umut (xx) (Dk. 46 Bilal xx), Guido (xx), Mustafa (xx) (Dk. 65 Melih xx), Özgür Can (xxx)

ALTAY: Emre (xxx) - Yasin (xx), İbrahim (xx), Gençer (x), Özgür Özkaya (xx), Pedro Eugenio (xx), Metin (xx), Adnan (x) (Dk. 32 İvanov xx), Ferhat (x) (Dk. 64 Tevfik xx), Leandro Kappel (xxx), Paixao (xx) (Dk. 83 Atakan)

KIRMIZI KART: Dk. 28 Gençer (Altay)

SARI KART: Akabueze, İshak (Boluspor) - Gençer, Yasin (Altay)

Spor Toto 1\'inci Lig 5\'inci hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Altay\'la 0-0 berabere kaldı.

22\'nci dakikada savunmanın hatasında topu kapan Adnan’ın ceza sahasından sert vuruşunu kaleci Gökhan 2 hamlede kurtardı.

28\'inci dakikada kaleci Gökhan’ın oyunu başlatmasını engelleyen Gençer, ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

45\'inci dakikada ceza dışında topla buluşan Guido Koçer’in sert şutu az farkla dışarı çıktı.

63\'üncü dakikada Özgür Can’ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Emre güçlükle kornere çeldi.

69\'uncu dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolden faydalanan Ümit’in vole vuruşunu kaleci güçlükle kurtardı.

73\'üncü dakikada Akabueze’nin pasında Özgür Can kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşunda top direkten döndü.

85\'inci dakikada Melih\'in ceza sahası içine açtığı ortaya Özgür Can röveşata vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.

88\'inci dakikada gelişen Altay kontra atağında topla buluşan Kappel kaleci ile karşı karşıya kaldı. Arkadan yetişen savunmanın müdahalesi ile top kornere çıktı.

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