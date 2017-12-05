Bolu'da minibüs devrildi: 1 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, kontrolden çıkarak devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü yolunda meydana geldi. Üniversiteden kent merkezine giden Maşallah Yamer yönetimindeki 06 JJ 625 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Yamer, araç içinde sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücü, üniversitenin güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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