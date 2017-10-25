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Sağlık

Bolu'da 'gebe okulu' açıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) İzzet Baysal  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Ünitesi bünyesinde oluşturulan 'Gebe okulu' törenle açıldı

25 Ekim 2017 16:35

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) İzzet Baysal  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Ünitesi bünyesinde oluşturulan \'Gebe okulu\' törenle açıldı.
Anne adaylarını bilinçlendirmek amacıyla kurulan okulun açılışında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ata Topçuoğlu, dünyanın gelişmiş ülkelerinde bu tür projelerin uygulandığını söyledi. Topçuoğlu, \"Uzun gebelik sürecinde anne ve baba adaylarının yaşadığı bir takım sorunlar oluyor. Neyin normal değişiklik, neyin normal dışı değişiklik olduğunu tanımaları ve doğum sürecine katkıları ya da aileye yeni katılan bireyle beraber bu sürecin daha bilinçli bir şekilde kabullenilmesi ve atlatılması konusunda kendimize düşeni yapmak istedik. Bu projeyi hastanemize kazandırdık. Anne ve baba adaylarımızı hastanemize bekliyoruz\" dedi.
Açılışa katılan İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Şerife Koçyiğit de \"Bu mutlu günde fakültemizin de gebe okuluna kavuşması bizi çok mutlu etti. Anneye hizmet, gebeye hizmet, yeni nesle hizmet günümüzdeki en çok üstünde durulması gereken konulardan biridir\" diye konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi. Okulda, gebelik dönemindeki kadınlara ve eşlerine, hamilelikte karşılaşılabilecek sorunlar, doğuma hazırlık, doğum süreci ve bebek bakımını içeren eğitimler verilecek. Ayrıca, hamilelikte beslenme, egzersiz, doğum çantasının hazırlığı, normal doğumda kasılmalarla baş etme yolları, anne sütünün önemi, etkin emzirme yöntemleri ve bebek bakımı gibi konularda anne adaylarına bilgi verilecek. Ücretsiz olan gebe okulunda anne adaylarına psikolojik destek de sağlanacak. Hamile kadınlar 20 aylıkken gebe okuluna başvurup, doğuma kadar haftanın 1 günü okulda eğitim görebilecek. Eğitimden baba adayları da faydalanabilecek.

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