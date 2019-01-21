Bolu'da 4 FETÖ şüphelisi adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet\' evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgüte yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüphelinin de bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Borazanlar Mahallesi Erbay Sokak üzerindeki gaybubet evinde örgüt üyelerinin saklandığı tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eve operasyon düzenledi. Evde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli ile daha önce örgüte yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve soruşturma geçiren 1 şüphelinin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Evdeki aramada çok sayıda cep telefonu ve dijital cihaz ele geçirildi. Şüphelilerin kullandıkları cep telefonlarında sim kartlarının olmaması dikkat çekti. Şüphelilerin örgüt üyeleriyle internet üzerindeki programlar aracılığıyla görüştükleri belirlendi. Ele geçirilen delillere el konulurken, gözaltına alınan E.O., İ.E., V.Y. ve H.K. adliyeye sevk edildi.



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