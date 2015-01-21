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Dünya
Deutsche Welle

Boko Haram’a karşı birlik

Nijerya’nın komşuları Boko Haram’a karşı ortak bir askeri birlik oluşturulması konusunu görüşmek üzere Nijer’de bir araya geldi. Yüzlerce sivil ise Boko Haram'dan kaçmaya çalışıyor.

21 Ocak 2015 00:24


Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenen toplantının açılışını yapan Nijer Dışişleri Bakanı Mohamed Bazoum, radikal İslamcı Boko Haram'ın Nijerya'da nüfuz ettiği alanları genişletmesini, “sağlam bir tepki verme konusundaki kabiliyetsizliğimizin tezahürü” sözleriyle değerlendirdi.

Nijerya'nın komşularının yanı sıra Almanya, ABD, Çin ve AB temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Boko Haram'la savaşmak üzere ortak bir askeri birlik kurulması konusu ele alındı. Komşu ülke Çad, birkaç gün önce Kamerun ve Nijerya'daki askerlerini harekete geçirmiş, ancak ortak birlik kurulması konusunda aşama kaydedilememişti.

Nijer Dışişleri Bakanı Bazoum, Nijerya'da Çad Gölü yakınlarındaki liman kenti Baga'nın Boko Haram'ın kontrolüne geçmesini Boko Haram'ın gücünü gösteren bir faktör olarak nitelendirdi. Bakan, güvenlik durumunun o tarihten bu yana ciddi derecede kötüleştiğini vurguladı.

Halihazırda Baga'nın güneyindeki köylerden yüzlerce sivil Boko Haram'dan kaçmaya çalışıyor. Ocak ayı başında Baga'yı ele geçiren Boko Haram, bölgedeki yüzlerce kişiyi katletmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, pazartesi akşamı Boko Haram'ın şiddet eylemlerini kınayan bir karar tasarısı üzerinde uzlaştı. Kararda, radikal İslamcı örgütün, Orta ve Batı Afrika'da barış ve istikrarı tehdit ettiği vurgulandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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