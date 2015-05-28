Boko Haram'a karşı bağış



Terör örgütü Boko Haram’a karşı oluşturulan askerî birlik için Kamerun’da yapılan bir bağış kampanyasında 3 milyon eurodan fazla para ve yüzlerce ton gıda maddesi toplandı. Ülkenin ulusal radyo kanlından yapılan açıklamada, toplanan bağışların içişleri bakanlığınca oluşturulan bir heyet tarafından "şeffaf" bir biçimde dağıtılacağı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre Devlet Başkanı kısa bir süre önce askerler için ayrılan gıda maddelerinin dağıtımında yolsuzluk yapıldığı gerekçesi ile iki askerî personelin görevine son vermişti. Ayrıca Kamerunlular, 1994 yılında Dünya Futbol Şampiyonası’na katılmasını için Milli Futbol Takımları için topladıkları bağışların, takıma hiçbir zaman ulaşmadığını da hâlâ unutmadı.

Batı Afrika ülkesi Kamerun, geçen yıl ağustos ayında Nijeryalı terör örgütü Boko Haram’a karşı oluşturulan mücadeleye katılmıştı. Örgüt son aylarda Nijerya ordusu tarafından Çad, Nijer ve Kamerun’un da desteği ile ülkenin kuzey doğusuna doğru geri püskürtülmüştü.

En son salı günü Nijerya'nın kuzeyindeki Gubio adlı kentte en az 43 kişiyi öldürdüğü ve 400'den fazla evi yıktığı bildirilen radikal İslamcı örgüt Boko Haram, şimdiye dek binlerce insanı katletti, özellikle kadın ve kızlar olmak üzere yüzlercesini de kaçırdı. Askeri başarılara rağmen kaçırılmalarının üzerinden bir yıldan uzun bir süre geçen Chiboklu 219 kız hâlâ örgütün elinde bulunuyor. Afrika’da milyonlarca insan Boko Haram teröründen kaçmaya çalışıyor.