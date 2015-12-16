Boko Haram yine saldırdı



Sivil savunma sözcüsünün Fransız Haber Ajansı AFP'ye verdiği bilgiye göre ülkenin kuzey doğusundaki Varvara, Mangari Bura-Şika köyleri cumartesi günü militanların saldırısına uğradı.

Söz konusu köyler Nijerya Genelkurmay Başkanı Buratai'nin doğum yeri olan Borno vilayetindeki Buratai'nin yakınlarında bulunuyor. Çevredeki köyler daha önce de İslamcı teröristlerin saldırılarına hedef olmuştu.

Biu'daki sivil savunma ekibinin üyelerinden Mustafa Karimbe son saldırıda 20 köy sakininin de yaralandığını söyledi. Karimbe saldırganların balta ve pala benzeri kesici aletlerle köylüleri katlettikten sonra evleri ateşe verdiklerini ifade etti.