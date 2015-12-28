Boko Haram yine can aldı

İslamcı terör örgütü Boko Haram Nijerya'nın kuzeydoğusunda en az

14 kişiyi öldürdü çok sayıdaki köylüyü de yaraladı. Korucu ve

görgü tanıklarının ifadesine göre teröristler 25 Aralık'ta

bastıkları Borno vilayetindeki Kimba köyünün sakinlerine ateş

açıp köydeki bütün evleri ateşe verdiler.

Boko Haram 2009 yılından bu yana Nijerya'nın kuzeyinde İslam

devleti kurmak için merkezi hükümet ile savaşıyor. Çatışmalarda

şimdiye kadar 17 bin kişi öldü, 2,6 milyon Nijeryalı de evini

terk etmek zorunda kaldı. Boko Haram, ‘Batılı

eğitim haramdır'

anlamına geliyor.

Mayıs ayında göreve başlayan Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu

Buhari İslamcı terör örgütünün başlattığı ayaklanmayı yılsonuna

kadar bitirmeyi vaat etmişti. Güvenlik uzmanları, Boko Haram'ın

saldırılarını sürdürebilmesi nedeniyle hükümetin bunu

başarabileceğine ihtimal vermiyorlar.