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Dünya
Deutsche Welle

Boko Haram yine can aldı

Nijerya'da İslam devleti kurmayı amaçlayan terör örgütü Boko Haram köy basarak 17 kişiyi öldürdü.

28 Aralık 2015 12:41

İslamcı terör örgütü Boko Haram Nijerya'nın kuzeydoğusunda en az
14 kişiyi öldürdü çok sayıdaki köylüyü de yaraladı. Korucu ve
görgü tanıklarının ifadesine göre teröristler 25 Aralık'ta
bastıkları Borno vilayetindeki Kimba köyünün sakinlerine ateş
açıp köydeki bütün evleri ateşe verdiler.

Boko Haram 2009 yılından bu yana Nijerya'nın kuzeyinde İslam
devleti kurmak için merkezi hükümet ile savaşıyor. Çatışmalarda
şimdiye kadar 17 bin kişi öldü, 2,6 milyon Nijeryalı de evini
terk etmek zorunda kaldı. Boko Haram, ‘Batılı
eğitim haramdır'
anlamına geliyor.

Mayıs ayında göreve başlayan Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu
Buhari İslamcı terör örgütünün başlattığı ayaklanmayı yılsonuna
kadar bitirmeyi vaat etmişti. Güvenlik uzmanları, Boko Haram'ın
saldırılarını sürdürebilmesi nedeniyle hükümetin bunu
başarabileceğine ihtimal vermiyorlar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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