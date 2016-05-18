Böhmermann'dan Erdoğan hamlesi



Alman komedyen Jan Böhmermann'ın 31 Mart'ta ZDF kanalında yayınlanan "Neo Magazine Royale" adlı programında okuduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan şiire Hamburg'da bir mahkemenin kısmen yasak getirmesi Böhmermann'ın tepkisini çekti. Avukatı Christian Schertz aracılığıyla açıklama yapan Böhmermann, Hamburg eyalet mahkemesinin söz konusu kararı alırken hatalı hareket ettiğini belirterek bu kararı kabul etmeyeceğini söyledi.

Avukat Schertz, Erdoğan'a esasa dair dava açması için mahkeme yoluyla dört haftalık bir mühlet verilmesini isteyeceklerini, bu süre içinde Erdoğan'ın dava açmaması durumunda ihtiyati tedbir kararının geçerliliğini yitireceğini belirtti. Schertz, gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne kadar gitmeye hazır olduklarını da söyledi. Mahkemenin şiirin bir sanat eseri olduğu hükmüne dikkat çeken Schertz, "Bir resmi alıp, parçalarına ayırıp, sadece bir kısmına müsaade edemezsiniz" dedi. Schertz, mahkemenin, programda şiirin okunduğu bağlamı da tamamen gözden kaçırdığını savundu. Böhmermann, programında şiiri okurken Almanya'da yasal olan hiciv ile yasal olmayan arasındaki farkı göstermek istediğini belirterek söz konusu şiiri okumuştu.

Hamburg Eyalet Mahkemesi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı başvuru üzerine komedyen Jan Böhmermann'ın okuduğu şiirin bazı bölümleri hakkında ihtiyati tedbir kararı almıştı. Spiegel Online'ın haberinde mahkemenin tedbir kararının, şiirin büyük kısmıyla, özellikle de cinsel içerikli bölümleriyle ilgili olduğu kaydedildi. Mahkemenin kararı ile bu bölümlerin yeniden okunması yasaklandı.

Savcılık: Karar zaman alır

Öte yandan Mainz Savcılığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti üzerine Böhmermann'ın şiiri hakkında başlattığı soruşturma da sürüyor. Savcılık, şiirin suç unsuru taşıyıp taşımadığına dair kararın kısa süre içerisinde verilmeyeceğini açıkladı. Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın bir müddet daha süreceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine fedeal hükümet, savcılığa Böhmermann hakkında 'yabancı devlet temsilcilerine hakaret' suçunu düzenleyen 103'üncü maddeden soruşturma başlatılması yetkisi vermişti.