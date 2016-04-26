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Dünya
Deutsche Welle

Böhmermann savcılığa ifade verecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında okuduğu şiir nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Jan Böhmermann savcılığa ifade verecek.

26 Nisan 2016 19:08


Mainz Savcılığı salı günü yaptığı açıklamada Alman komedyen Jan Böhmermann'ın ifadesinin dinleneceğini duyurdu. Böhmermann'ın suçluluğu konusunda yeterli şüphe olup olmadığı, bu ifadeye göre kesinlik kazanacak.

Savcılık Böhmermann'ın yabancı bir devlet başkanına hakaret suçundan soruşturulması için Alman hükümeti tarafından verilen yetkilendirme yazısının da kendilerine ulaştığını açıkladı. Mainz Savcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının görüşünün ise kendilerine henüz ulaşmadığını kaydetti. Savcılık, bu görüşün değerlendirileceğini ve karar için beklendiğini açıkladı.

Alman televizyon kanalı ZDFneo'da "Neo Magazin Royale" adlı bir komedi programı yapan Jan Böhmermann Erdoğan hakkında küfürlü bir şiir okumuştu. Erdoğan'ın avukatlarının başvurusu üzerine Alman hükümeti, yabancı devlet başkanlarına hakaret suçunu düzenleyen 103'üncü madde uyarınca savcılığa Böhmermann'ı soruşturma yetkisi vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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