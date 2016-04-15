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Dünya
Deutsche Welle

Böhmermann kararı bugün açıklanacak

Böhmermann hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dava açılabilmesi konusunda federal hükümetin tutumuna ilişkin kararın bugün açıklanması bekleniyor.

15 Nisan 2016 15:51


Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Merkel'in komedyen Böhmermanna'a ilişkin bugün saat 13:00'te düzenlenecek basın toplantısında federal hükümetin kararını açıklayacağını duyurdu.

ZDF kanalındaki programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında okuduğu küfürlü şiir nedeniyle yargılanma tehlikesiyle karşı karşıya olan Jan Böhmermann'a Alman ceza yasasının 'yabancı devlet adamlarına hakaret' suçunu düzenleyen 103'üncü maddeden dava açılıp açılmayacağı belirsizliğini koruyor. Hafta başından bu yana federal hükümetin bu konudaki kararı bekleniyor.

Der Spiegel haber portalının özel haberine göre, karar Alman hükümeti içinde de derin görüş ayrılıklarına neden oldu. Habere göre, Başbakanlık dava açılmasına onay verilmesini isterken, Dışişleri Bakanlığı ise buna karşı çıktı. Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'in yakın çevresinden alınan bilgilere göre, Bakan dava açılmasına onay verilmesine sıcak yaklaşmıyor.

Öte yandan Böhmermann hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman Ceza Yasası'nın 'hakaret' suçunu düzenleyen 185'inci maddesi uyarınca da şikâyetçi olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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