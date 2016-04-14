Böhmermann geri adım atmıyor

Alman ZDF kanalındaki mizah programında okuduğu küfürlü şiir nedeniyle

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile davalık olan Alman komedyen Jan Böhmermann'ın

avukatı açıklama yaptı.

Avukat Christian Scherz, müvekkilinin aynı davranışı tekrar etmeyeceğine dair

taahhütname vermeyeceğini açıkladı. Scherz, "Şiirin tek başına bir unsur olarak

yayınlanmadığı, Almanya'da neye izin verilip, neye izin verilmediği konusunda bir

genel konsept içinde yer aldığı açıkça gözden kaçırılıyor" dedi.

Alman medeni hukukuna göre, söz konusu taahhütnamenin verilmiş olması halinde,

Böhmermann şiiri bir daha okumama ve yayınlamama hususunda kendisini yükümlü

kılmış olacaktı. Avukatın açıklaması, Böhmermann'ın kendi şiir yorumunun arkasında

olduğu şeklinde yorumlandı.

Böhmermann iki hafta önceki programında tartışmalı şiiri okumadan önce 'Alman

yasalarında izin verilmeyen' bir örnek sunacağını söylemişti. Şiirin yayınlanmasından

kısa bir süre sonra Böhmerman hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatıldı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Böhmermann'dan şikayetçi oldu.

Böhmermann hakkında Alman Ceza Yasası'nın 'yabancı devlet adamlarına yönelik

hakaret' suçunu düzenleyen 103'üncü maddesinden dava açılabilmesi için Alman

hükümetinin onayı gerekiyor. Hafta başından bu yana federal hükümetin bu konudaki

kararı bekleniyor. Hakaret suçunu düzenleyen 185'inci maddeden ise soruşturma

devam ediyor.