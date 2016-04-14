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Dünya
Deutsche Welle

Böhmermann geri adım atmıyor

Avukatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile davalık olan Alman komedyen Jan Böhmermann'ın şiiri tekrar okumayacağına dair taahhütname vermeyeceğini açıkladı.

14 Nisan 2016 20:38

Alman ZDF kanalındaki mizah programında okuduğu küfürlü şiir nedeniyle
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile davalık olan Alman komedyen Jan Böhmermann'ın
avukatı açıklama yaptı.

Avukat Christian Scherz, müvekkilinin aynı davranışı tekrar etmeyeceğine dair
taahhütname vermeyeceğini açıkladı. Scherz, "Şiirin tek başına bir unsur olarak
yayınlanmadığı, Almanya'da neye izin verilip, neye izin verilmediği konusunda bir
genel konsept içinde yer aldığı açıkça gözden kaçırılıyor" dedi.

Alman medeni hukukuna göre, söz konusu taahhütnamenin verilmiş olması halinde,
Böhmermann şiiri bir daha okumama ve yayınlamama hususunda kendisini yükümlü
kılmış olacaktı. Avukatın açıklaması, Böhmermann'ın kendi şiir yorumunun arkasında
olduğu şeklinde yorumlandı.

Böhmermann iki hafta önceki programında tartışmalı şiiri okumadan önce 'Alman
yasalarında izin verilmeyen' bir örnek sunacağını söylemişti. Şiirin yayınlanmasından
kısa bir süre sonra Böhmerman hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatıldı;
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Böhmermann'dan şikayetçi oldu.

Böhmermann hakkında Alman Ceza Yasası'nın 'yabancı devlet adamlarına yönelik
hakaret' suçunu düzenleyen 103'üncü maddesinden dava açılabilmesi için Alman
hükümetinin onayı gerekiyor. Hafta başından bu yana federal hükümetin bu konudaki
kararı bekleniyor. Hakaret suçunu düzenleyen 185'inci maddeden ise soruşturma
devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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