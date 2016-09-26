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Dünya
Deutsche Welle

Böhmermann davası 2 Kasım’da başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alman komedyen Böhmermann’a karşı açtığı dava 2 Kasım’da Hamburg Eyalet Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak. Ancak davada kararın daha sonra verilmesi bekleniyor.

26 Eylül 2016 20:21

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Alman komedyen Jan Böhmermann hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması 2 Kasım’da Hamburg Eyalet Mahkemesi’nde yapılacak. İlk duruşmada, Böhmermann Erdoğan için yazdığı ve Alman ZDF kanalında yayınlanan “hakaret içeren” şiiri ele alacak. Mahkemeden pazartesi günü yapılan açıklamada, ilk duruşmada kararın açıklanmasının beklenmediği belirtilerek, kararın ileri bir tarihte verileceği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dava ile söz konusu şiirin tamamen yasaklanmasını istiyor.

Hamburg Eyalet Mahkemesi, Erdoğan’ın yaptığı başvuru üzerine 17 Mayıs tarihinde şiirin belirli bölümleri hakkında ihtiyati tedbir kararı almıştı. Böylelikle şiirin bazı bölümleri yasaklanmış ve komedyen Jan Böhmermann’ın şiirin hakaret içeren, onur kırıcı dizelerin tekrarlayamayacağına hükmedilmişti. Böhmermann kısmî yasak kararına uymayarak söz konusu dizeleri tekrar yayınlaması halinde 250 bin euroya kadar para veya altı aya kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Mainz Savcılığı’nın soruşturması

Alman komedyen Böhmermann hakkında Mainz Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma da sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebini değerlendiren Alman hükümeti, savcılığa soruşturma başlatılması yetkisi vermişti. Böhmermann hakkında soruşturma Alman Ceza Kanunu’nun "yabancı devlet temsilcilerine hakaret” suçunu düzenleyen 103 madde kapsamında başlatıldı.

Böhmermann, söz konusu şiiri Alman ikinci televizyon kanalı ZDF’de yayınlanan 31 Mart tarihli “Neo Magazin Royale” programında okumuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiir hakaret içerdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, JD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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