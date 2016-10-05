Böhmermann açıklama yapacak

Alman komedyen Jan Böhmermann, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı hakaret içerikli şiir nedeniyle "yabancı devlet adamına hakaret" suçlamasıyla hakkında açılan soruşturmanın durdurulması konusunda bugün bir açıklama yapacağını duyurdu.

Böhmermann yapacağı açıklamaya ilişkin Facebook sayfasında "Hey, basın: Çarşamba günü 5.10.2016, saat 16.30'da karara ilişkin detaylı bir açıklamada bulunacağım. Devamı burada” ifadelerine yer verdi.

Böhmermann'ın gazetecilerin sorularını yanıtlayıp yanıtlamayacağı ise henüz belirsiz. Alman komedyenin yeni bir krize yol açmasından endişe ediliyor.

Savcılığın takipsizlik kararı

Mainz Başsavcılığı tarafından dün yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikâyetiyle "yabancı devlet adamına hakaret" suçlamasıyla Alman komedyen Jan Böhmermann hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildiği duyurulmuştu.

Savcılığın açıklamasında, söz konusu eylemle ilgili cezai bir soruşturma için yeterli dayanak bulunmadığı belirtilmiş, hakaret eyleminin oluştuğuna ilişkin sunulan kanıtların yetersiz olduğuna işaret edilmişti.

Erdoğan şiirin yasaklanmasını talep ediyor

Alman komedyen Jan Böhmermann, Erdoğan’a yönelik hakaret içeren şiirini geçen mart ayı sonunda Alman televizyon kanalı ZDF’de yayınlanan “Neo Magazin Royale” adlı programında okumuştu.

Mainz Savcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şikâyeti üzerine Jan Böhmermann hakkında Alman Ceza Yasası'nın 185'inci maddesi uyarınca yabancı bir devlet başkanına hakaret şüphesi ile soruşturma başlatmıştı. Alman hükümeti de Alman Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesi uyarınca yabancı devlet adamına hakaret suçlaması ile ilgili soruşturma açılabilmesi için gerekli onayı vermişti.

Ancak Böhmermann’ın şiiri ile ilgili başka bir dava açılmıştı. Erdoğan'ın avukatının başvurusu üzerine Hamburg'da şiirin tamamen yasaklanması için bir soruşturma daha yürütüldü. Böhmermann’ın şiirinin yasaklanması talebi ile Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine 2 Kasım'da başlanacak.

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dpa/BD/HS