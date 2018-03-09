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Spor

Boğaziçi Karate Turnuvası başladı

İSTANBUL / DHA Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nın 31'nci buluşması anlamlı bir tema ile düzenleniyor

09 Mart 2018 17:54

İSTANBUL / DHA

Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası\'nın 31\'nci buluşması anlamlı bir tema ile düzenleniyor. İstanbul\'un ev sahipliği yaptığı turnuvanın kayıtlardan elde edilen gelir, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak amacıyla Türkiye Karate Federasyonu tarafından Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanacak.
Beylikdüzü Spor Kompleksi\'nde başlayan turnuvanın ilk gününde minik ve yıldız kategorisinde dereceye giren isimler belli olacak. 
Türkiye Karate Federasyonu\'nun faaliyet programında yer alan ve 26 ülkeden 1649 sporcunun kesin kayıt yaptırdığı turnuva, 11 Mart Pazar günü sona erecek. 

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