Haliç'e can suyu, İstanbul Boğazı'ndan döşenen borularla verildi

Haliç'i temizleme projesi kapsamında Sarıyer'den itibaren döşenen dev borular ve açılan tünellerle İstanbul Boğazı'nın suyu Haliç'e aktarıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, "Belediyenin arkasında 30 santimlik balıklar görüyorum" diyerek mutluluğunu ifade etti.



Haliç’de bir dönem daha sona erdi. Boğaz’ın temiz ve oksijenli suyu, Haliç’e akmaya başladı. Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ Genel Müdürlüğü, Haliç’e yeniden hayat veren dev projeyi 3.5 yıllık çalışmadan sonra tamamladı.



5 milyon metreküp çamur çıkartılmıştı



Daha önceki yıllarda hayata geçirilen Haliç’i temizleme projesi kapsamında Altın Boynuz’un dibinden 5 milyon metreküp çamur çıkarılarak, 180 bin metrekare yeşil alana dönüştürülmüştü. Çalışmalar sayesinde birçok balık türünün yeniden yaşamaya başladığı Haliç’teki bu proje, Dünya Büyükşehir Belediyeler Birliği tarafından “Metropolis” birincilik ödülüne layık görülmüştü.



Bir zamanlar kötü kokusu nedeniyle yanına yaklaşılamayan Haliç’de bir dönem daha sona erdi. Boğaz’ın temiz ve oksijenli suyu, Haliç’e akmaya başladı. Yapılan test çalışmaları başarıya ulaştığını söyleyen yetkililer, açılış için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı beklendiğini söylediler. Altın Boynuz’a sürekli temiz suyun girmesi için hazırlanan projeye göre; Boğaz’ın temiz suyu, dev borularla Kağıthane deresine taşınacak, oradan da Haliç’e pompalanacaktı.



Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ Genel Müdürlüğü, Haliç’e yeniden hayat veren dev projeyi 3.5 yıllık çalışmadan sonra tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Boğazı’ndan tünelle Haliç’e temiz su aktarılmasıyla buradaki ekolojik parametrelerin yükseleceğini, böylece yeni yaşam, imkan ve fırsatlarının ortaya çıkacağını söyledi. Kadir Topbaş, tüm bu çalışmaların “Haliç hayat bulsun. Haliç tekrar yaşasın ve tekrar bu güzellikleri yansıtsın diye” yapıldığını vurguladı. Kağıthane Deresi’ne sürekli su akışının sağlanarak dere suyunun yenilenmesi ve Haliç’e sürekli temiz suyun girmesini sağlamak için 2 bin 200 milimetre çapında borular döşendi. Ayazağa ile Sarıyer Çayırbaşı arasındaki hat, 5 km’si tünel olmak üzere toplam 14 km’den oluştu. Günlük 260 bin metreküp deniz suyu, önceki gün Ayazağa’daki terfi istasyonuna ulaştı ve Kağıthane Deresi’ne pompalanmaya başlandı.



Temiz su ulaştı, Haliç’te balıklar göründü



Boğaz suyunun Kağıthane Deresi’ne ulaşması, hemen sonuç verdi ve gözle görülür ciddi değişiklikler yaşanmaya başladı. Bu değişimi en yakından gözlemleyen kişi ise Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç oldu. “Belediyenin önünde bir günde 30 santim boyunda balıklar görülmeye başlandı” diyen Başkan Kılıç, “Yüzyılın rüyası gerçek oldu. Başkan Kadir Topbaş ve İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demir’e bu dev projeye hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.





Sarıyer’den Ayazağa’ya 14 km’lik hatla geliyor



5 kilometresi tünel, 9 kilometresi dere, toplamda 14 kilometre uzunluğundaki mesafeden gelen Boğaz suyu, Haliç’teki çözünmüş oksijen miktarını artıracak. Haliç suyunun yenilenmesi de biyolojik çeşitliliğin artmasını sağlayacak. Oksijenli su, ilk olarak Sarıyer Çayırbaşı mevkiinden alınarak, yer altına inşa edilen 5 km’lik dev tünelle Ayazağa’ya ulaştırıldı. Ayazağa’da yer yüzüne çıkan Boğaz suyu, burada 23 metre terfi ettirilerek Kağıthane Deresi’ne veriliyor. Böylelikle bir zamanlar kötü kokusuyla yanına yaklaşılamayan bölge, bugün bir çok balık türünün yaşadığı, kültürel ve spor etkinliklerini yapıldığı bir alan haline almış olacak.