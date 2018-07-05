Boeing ve Embraer'den “Stratejik Ortaklık”

Elif Varan / İstanbul, 5 Temmuz (DHA) - Havcılık endüstrisi devi Boeing ve Brezilyalı uçak üreticisi Embraer, iki şirketin küresel havacılık pazarında büyümesini hızlandıracak stratejik bir ortaklığa imza attı.

İmzalanan anlaşma ile Boeing’in ticari gelişimi, üretim, pazarlama ve kullanım süresi hizmetleriyle stratejik olarak uyumlu Embraer’in ticari uçakları ve servis hizmetlerini içeren bir ortak girişim oluşumu öngörülüyor.

Sözkonusu ortaklığın, Boeing’in 2020’den başlayarak hisse başına kazancına katkı sağlaması ve üç yıl içinde yıllık olarak yaklaşık 150 milyon dolarlık vergi öncesi sinerji yaratması bekleniyor.

Onayların zamanında alındığı varsayılırsa, ticari işlemin, nihai anlaşmaların yürürlüğe girmesinden 12-18 ay sonra, 2019’un sonuna kadar kapanması bekleniyor.

Anlaşma koşullarına göre Boeing, ortak girişimde yüzde 80 hisseye Embraer ise yüzde 20 hisseye sahip olacak.

Boeing Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan ve CEO’su Dennis Muilenburg, işbirliğini şöyle açıkladı:

\"Bu stratejik ortalığın kurulmasıyla her iki şirketin müşterileri, çalışanları ve hissedarlarının yanı sıra Brezilya ve ABD için büyük değer yaratacak ideal bir konuma geleceğiz.

\"Bu önemli ortaklık, organik büyümeye yatırım yapan ve hissedarlarına değer olarak geri dönüş sağlamayı hedefleyen Boeing’in uzun dönemli stratejisi doğrultusunda büyüme planlarını hızlandırmaya yönelik yaptığı stratejik bir düzenleme.\"

Embraer Başkan ve CEO’su Paulo Cesar de Souza e Silva anlaşmaya ilişkin şunları söyledi:

\"Boeing ile yaptığımız bu anlaşma, havacılık sanayiindeki en önemli stratejik ortaklığı kurarak her iki şirketin küresel pazardaki liderliğini daha da güçlendirecektir.

\"Boeing ile olan bu birlikteliğin, Brezilya havacılık sanayii için verimli bir döngü yaratmasını, satış potansiyelini ve üretimi artırmasının yanı sıra istihdam ve gelir yaratarak yatırımları ve ihracatı artırmasını bekliyoruz.

\"Tüm bu gelişmeler müşterilere, hissedarlara ve çalışanlara katma değer yaratacak.\"