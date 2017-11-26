'BodRUN Ultra Maratonu'nda ödül gecesi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da düzenlenen \'BodRUN Ultra Maratonu\' sona erdi. Yarışta dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi.

Bodrum\'da, Unlimited Academy tarafından Bodrum Belediyesi, Çağdaş Holding ve Bahçeşehir Koleji Bodrum\'un desteğiyle ikincisi gerçekleştirilen \'BodRUN Ultra Maratonu\' dün tamamlandı. Yarışlarda, 10 kilometre kategorisi genel klasmanda, kadınlarda Benhür Öncel, erkeklerde ise Mehmet Aydıngör birinci oldu. 30 yaş altı kadınlarda Sinem Bakar Erdem, erkeklerde İbrahim Can Sarı; 30-39 yaş kategorisinde Serpil Kurd, erkeklerde Bayram Peker; 40-49 yaş kadınlarda Gönül Babayiğit İrez, erkeklerde Çelebir Erkal; 50-59 yaş kadınlarda Fatma Anter, erkeklerde Yılmaz Karabulut birinci oldu. 23 kilometre genel klasmanda kadınlarda İpek Öztüzün, erkeklerde ise Ahmet Bayram birinciliği elde etti. 30 yaş altı kategorisi kadınlarda Çağla Şengör, erkeklerde Tolga Kuş; 30-39 yaş kadınlarda Serpil Budak, erkeklerde Murat Tanınmış; 40-49 yaş kadınlarda Zekine Pündük, erkeklerde Hasan Onat; 50 yaş üstü kadınlarda Nurdan Oktar erkeklerde Yaşar Anter ise birinci olarak ipi göğüsleyen isimler oldu. 50 kilometre genel klasmanda yarışı ilk sırada tamamlayan isimler kadınlarda Natalia Senyovskaya, erkeklerde Ömer Oklu oldu. 30 yaş altı kadınlarda Katife Keskin, erkeklerde Servet Mutlu Tozkar; 30-39 yaş kadınlarda Pınar Ulus, erkeklerde Mehmet Zahir Kül; 40-49 yaş kadınlarda Nergis Curtis, erkeklerde Gökmen Aras; 50 yaş üstü kadınlarda Sema Buldanlıoğlu erkeklerde de Hüseyin Polat birinci olarak dereceye girdi. 100 kilometre genel klasmanda kadınlarda Sevil Toker, erkeklerde ise Mustafa Kızıltaş birinci oldu.

ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Yarışta dereceye giren sporculara ödülleri, Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür Merkezi\'nde düzenlenen törenle verildi. Törene Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, sporcular ve antrenörler katıldı. Kocadon, törendeki konuşmasında, \"Bodrum\'da, bu güzel kalabalığı görmekten çok mutlu oldum. Gelecek yıllarda, daha geniş katılımlı yarışlar düzenlenmeyi hedefliyoruz\" dedi.

Yarışlarda genel klasmanda dereceye girenler kupa, yaş kategorilerinde dereceye girenler ise anı tabağı ile ödüllendirildi. 100 kilometrelik etabı tamamlayabilen tüm sporculara da kupa verildi.



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