Bodrumspor'un rakibi Eyüpspor

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ilk yarıyı 28 puanla 7\'nci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur ilk maçında ise deplasmanda Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor\'a 3-2 yenilen Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın Eyüpspor deplasmanında terleyecek.

İstanbul Esenler Stadı\'nda saat 13.00\'te başlayacak müsabakada Batuhan Gültek düdük çalacak. Karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Engin İpekoğlu iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyerek, \"Yeni Malatyaspor\'la oynadığımız kupa maçında futbolcularımız büyük çaba gösterdi. Aynı mücadeleyi Eyüpspor karşısında da gösterirsek, kazanırız\" ifadelerini kullandı.