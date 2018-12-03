Bodrumspor'u sel vurdu

Mehmet Can MERAL / BODRUM, (DHA)

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde geçen hafta yaşanan sel felaketi TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'u da olumsuz etkiledi.

İlçede 29 Kasım Perşembe günü etkili olan sağanak yağış ve sel, Bodrumspor\'un iç saha maçlarını oynadığı İlçe Stadı\'nda da hasara yol açtı. Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu\'nda 6 Aralık Perşembe günü oynanacak Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Ankaragücü maçı öncesi stadı ve sentetik çim zeminini inceleyen Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, tesisin bu halde kullanılmasına onay vermedi. Bodrum İlçe Stadı devreyi kapatırken Ankaragücü maçı ve 2. Lig Beyaz Grup\'ta 9 Aralık Pazar günü oynanacak ilk yarının son iç saha karşılaşması olan Gümüşhanespor randevusu, Muğla Atatürk Stadı\'na alındı. Statta temizlik ve bakım çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

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