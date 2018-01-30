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Spor

Bodrumspor'dan Erçağ hamlesi

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA) TFF 2

30 Ocak 2018 15:09

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Beyaz Grup\'ta Play-Off hattında yer alan Sakaryaspor\'dan kanat oyuncusu Erçağ Evirgen\'le anlaştı. 31 yaşındaki futbolcu yeşil-beyazlılarla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Lüleburgazspor\'da profesyonel olan Erçağ, sırasıyla Karşıyaka, Adana Demirspor, Denizlispor, Kayseri Erciyesspor\'da da oynadı. Sakaryaspor\'un geçen sezon 3. Lig\'deki şampiyonluğunda pay sahibi olan tecrübeli forvet, Bodrumspor\'la antrenmanlara başladı.

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