Bodrumspor'dan çifte imza

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Şanlıurfaspor\'dan Hüseyin Kala ve İzzet Yıldırım ile 2\'şer yıllık sözleşme imzaladı. İskenderun Belediyespor\'da profesyonel olup Hatayspor, Turanspor, Kasımpaşa, Kayseri Erciyesspor ve Adana Demirspor\'da da oynayan 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hüseyin, geçen sezon 30 maçta 14 kez rakip fileleri sarsarak alkış topladı.

Hüseyin attığı gollerin yanı sıra yaptığı 17 asistle Play-Off oynayan takımına büyük katkı yaptı. Alibeyköy\'de profesyonel olup Balıkesirspor, Güngörenspor, Adanaspor, Elazığspor ve Kardemir Karabübükspor formaları da giyen 34 yaşındaki sağ bek İzzet ise geçen sezon 34 karşılaşmada 2 gol kaydetti. İki futbolcu hedeflerinin Bodrumspor\'u bir üst lige çıkarmak olduğunu vurguladı.

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