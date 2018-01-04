Bodrumspor'da yoğun tempo

Hülya ELTEŞ/BODRUM, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta sezonun ikinci yarısında alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ikinci etap çalışmalarına başladı.

Birinci etap çalışmalarını 30 Aralık\'ta tamamlayan yeşil-beyazlılar, 2 günlük aranın ardından Bodrum\'da yeniden sahaya indi. Bodrumspor\'un 7 Ocak\'ta Antalya\'da kampa gireceği ve burada 3 hazırlık karşılaşması oynayacağı ifade edildi. Bodrumspor\'da ikinci etap çalışmalarına tedavisi süren Muhammet Aran katılmazken, Mehmet Albayrak ve Emrah Öztürk de katılmadı.

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