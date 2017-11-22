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Spor

Bodrumspor'da sakatlık sıkıntısı

BODRUM, (DHA) TFF 2

22 Kasım 2017 15:16

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Bucaspor ile 1-1 berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'da bu hafta oynanacak Menemen Belediyespor karşılaşması öncesi sakatlar can sıktı.
Yeşil-beyazlılarda, Bucaspor müsabakasında sakatlanan Emre Şahin, Emreh Öztürk ve Muhammet Aran\'ın durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Emre\'nin sağ ayak bileğinde birinci derecede yırtık olduğu ve oyuncunun en az 1 hafta sahalardan uzak kalacağı bildiridi.
Emrah\'ın da dizinden sakatlık yaşadığı, oyuncunun en az 3 hafta boyunca takımdan uzak kalacağı ifade edildi. En ciddi sorunun ise Muhammet\'te olduğu bildirildi. Bucaspor karşılaşmasında köprücük kemiğinin çıktığı tespit edilen Muhammet\'in yaklaşık 6 hafta kadar forma giyemeyeceği vurgulandı. Muğla temsilcisinde sezon başında yaşadığı sakatlık yüzünden henüz forma şansı bulamayan golcü Çağrı\'nın da tam hazır olmadığı kaydedildi. 

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